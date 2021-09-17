Российская фигуристка Софья Акатьева получила от судей оценку в 75,89 балла стала лидером этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске.

На втором месте расположилась Елизавета Куликова с 67,08 набранными баллами, на третьем – Анастасия Зинина. Фигуристка набрала 67,02 балла.

Фигуристка рада выступлению на первом юниорском этапе Гран-при. Она счастлива, что получился тройной аксель: «Над ним было проделано много работы после контрольных прокатов».

Софья довольна прокатом, ей нравится программа и образ. Она старается показывать легкое и красивое катание. Программу ставили в Новогорске, с фигуристкой работали Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

13-летняя фигуристка перешла в группу Этери Тутберидзе в 2020 году, имея в арсенале все тройные прыжки, кроме риттбергера.