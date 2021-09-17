А помните, как вся страна высчитывала, как должны выступить российские клубы в еврокубках, чтобы обогнать Португалию и вернуться на шестое место? Помните? Забудьте!

Россия в еврокубковых турнирах сейчас напоминает безымянного паренька из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Того самого, который подходил ко всем и спрашивал: «А чего это вы тут делаете?», а его в ответ отовсюду прогоняли. И останется ему только в конце группового этапа посмотреть в камеру и сказать: «А чего это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось!».

Прошло вроде бы совсем немного времени, а многие болельщики уже подзабыли, что в этом сезоне у нас в еврокубках стартовало не три клуба, а целых пять.

Но участие в квалификационном турнире, похоже, стало настоящим бичом для российских команд. В 2020 году «Ростов» и «Динамо» слились уже после первых матчей с не самыми сложными соперниками. В этом году дольше одного раунда продержался только «Сочи», и то потому что ему попался совершенно безнадёжный клуб из Азербайджана, которого подопечные Владимира Федотова разнесли по сумме двух матчей 7:2. Справедливости ради, сочинцев, пожалуй, сложно ругать за вылет из Лиги конференций. Новичку еврокубков достался матёрый «Партизан», до победы над которым команде не хватило считанных минут и старых футбольных правил. Южане дома сыграли 1:1 и вели на выезде 2:1, пропустив гол на 90-й минуте. До этого сезона данный результат их бы устроил, но сейчас правило выездного гола было отменено. Игра перешла в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, где «Сочи» чуть-чуть не повезло.

А вот оправданий позору «Рубина» уже нет. Слуцкий умудрился вылететь от скромного польского «Ракува», который раундом ранее лишь по пенальти смог пройти жалкую литовскую «Судуву». Для сравнения: стоимость всего состава «Ракува» оценивается в 16,6 миллиона евро. У «Рубина» один только Хвича Кварацхелия стоит 18 миллионов.

Квалификация Лиги чемпионов стала роковой для «Спартака». Подопечные Руя Витории, кичившиеся выигрышем Кубка Париматч премьер, безвольно слили оба матча «Бенфике» и улетели в Лигу Европы. И красно-белым остаётся лишь радоваться, что по правилам они начали выступление сразу с группового турнира, миновав сито квалификации. Так что на шесть игр они в Европе ещё задержатся.

Но судя по позавчерашней игре с «Легией», дольше ещё пяти игр «Спартаку» в Европе вряд ли удастся поиграть. Красно-белые провели очередной бездарный матч и всухую уступили дома самому слабому сопернику группы – 0:1. Мы подробно разбирали эту игру.

А впереди у «Спартака» матчи с мощными «Лестером» и «Наполи». Некоторые болельщики шутили, что столичный клуб может стать первым в истории, кто вылетит сразу из трёх еврокубков в течение одного сезона. Но вот только чтобы вылететь из Лиги конференций (на состав участников которой без слёз смотреть невозможно), надо сперва туда попасть. А чтобы туда попасть, надо стать третьим в группе Лиги Европы. Кажется, у «Спартака» для этого нет никаких предпосылок.

Светлым пятном в этом розыгрыше еврокубков стала игра «Зенита». Подопечные Сергея Семака бесстрашно дали бой «Челси» на поле соперника, да ещё и находясь в не самой простой ситуации с латиноамериканскими легионерами. Как вы помните, участие Вилмара Барриоса, Малкома и Клаудиньо до последнего момента оставалось под вопросом из-за ковидных ограничений Великобритании и дисквалификаций от ФИФА. В результате урегулировать вопрос удалось, но при этом тренерский штаб до последнего момента был не в курсе, какой состав наигрывать на матч. В итоге Барриос отыграл все 90 минут и стал лучшим игроком в составе команды по версии Nevasport.

Можно было бы ещё долго петь дифирамбы «Зениту», но главного сине-бело-голубые не добились: взять хотя бы одно очко не получилось. Исполнительское мастерство всё же взяло верх, а у «Зенита», увы, пока нет футболистов, способных вытягивать игры с топами в одиночку. Раньше такими возможностями обладали Аршавин, Данни, Халк, Витсель… Хочется верить, что Клаудиньо освоится в Петербурге окончательно – у него как раз есть предпосылки, чтобы стать лидером клуба.

В любом случае надежда на «Зенит» ещё есть. Брать шесть очков у «Мальмё» петербуржцы обязаны. А если с «Ювентусом» удастся сыграть так же, как с «Челси», то чем чёрт не шутит – можно и за второе место побороться.

Единственным же клубом, который принёс России очки на минувшей неделе, стал «Локомотив». Обладателям Кубка страны стоит также порадоваться, что в Лигу Европы им не пришлось пробиваться через отборочные раунды. Да и в Кубке России «Локо» из относительно серьёзных соперников встретил лишь «Сочи» (ЦСКА был в абсолютно разобранном состоянии), а в финале вообще играл с представителем ФНЛ «Крыльями Советов».

Что касается матча с «Марселем», то «Локо» проявил настоящую стойкость. Французы «возили» железнодорожников весь матч. Их владение мячом составило 70% — такого показателя далеко не всегда добивалась даже «Барселона» в эпоху «тики-таки» Пепа Гвардьолы. «Марсель» был лучше абсолютно по всем показателям. Удары: 5-19, удары в створ: 2-6, штрафные: 14-16, угловые: 0-9 (!).

В середине второго тайма молодой новичок железнодорожников Наир Тикнизян допустил глупый фол в своей штрафной. Помимо пенальти, защитник схлопотал вторую жёлтую карточку, добавив команде дополнительных проблем.

Казалось бы, сейчас «Локомотиву» самое время рассыпаться и напропускать ещё. Но российская команда усердно отбивалась от атак соперника оставшиеся полчаса. Можно было бы похвалить «Локо» за самоотдачу, но проблема в том, что подопечные Марко Николича, когда им надо было отыгрываться, впереди не создали практически ни одного момента. За полчаса они совершили два подхода к штрафной соперника. Во втором эпизоде Фаустино Анджорин спас команду от поражения.

При этом игра «Локомотива» вызывает серьёзные опасения. Связка форвардов Смолов – Жемалетдинов разрывает Российскую премьер-лигу, но с «Марселем» оба игрока потерялись на поле и даже были заменены. А сейчас это лучший атакующий дуэт в России. Наводит на печальные размышления.

Одно радует: фаворит группы «Локомотива» «Лацио» неожиданно проиграл «Галатасараю», а это значит, что борьба в квартете развернётся нешуточная. Главное для железнодорожников сейчас – продолжить играть в том же духе в обороне и найти правильный подход к соперникам в атаке.

Россия в этом сезоне еврокубков, благодаря ничьей «Локо» и достойной игре уже вылетевшего «Сочи», набрала в таблице коэффициентов жалкие 1,700 балла. Для сравнения: Литва набрала 1,750, Мальта – 1,875, Кипр – 2,125. На счету Шотландии, которая располагается на строчку выше России в рейтинге клубов УЕФА, 2,300 балла. Украина, поджимающая Россию снизу, заработала 2,800 очка.

Сейчас Украина идёт 11-й в таблице и отстаёт от России на каких-то 0,482 очка (30,400 против 30,882). От 12-го места, которое занимает Сербия, Россию отделяет существенный запас. Но совсем недавно у нас был существенный запас и перед Нидерландов с Австрией. А сейчас эти федерации идут гораздо выше и наверняка оторвутся ещё сильнее.