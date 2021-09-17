Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу, набрав 75,89 балла. На втором месте расположилась представительница России Елизавета Куликова – 67,08 балла, Анастасия Зинина набрала 67,02 балла.
Софья Акатьева чисто исполнила триксель в каскаде с тройным тулупом в рамках четвертого этапа Гран-при среди юниоров 2021/2022. По итогам короткой программы российская фигуристка стала лидером турнира. Судьи оценили выступление в 75,89 балла.
Представляем вниманию болельщиков фигурного катания видео проката Акатьевой с короткой программой на юниорском Гран-при в Красноярске:
https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-sredi-yuniorov-2021-22/korotkaya-programma/sofya-akateva-korotkaya-programma-devushki-krasnoyarsk-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-sredi-yuniorov-2021-22
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