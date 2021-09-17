Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий по поводу допуска игроков НХЛ на Олимпийские игры в Пекине. 36-летний россиянин считает, что предстоящие Игры могут стать для него последним шансом за золото Олимпиады.

Овечкин заявил, что участие в Олимпийских играх – большая честь для него. Он хочет представлять Россию, играть против лучших хоккеистов мира и бороться за золотую медаль: «Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю».

«Похоже, это мой последний шанс», – заявил Александр Овечкин.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что отпустит игроков на Олимпийские игры, но оставляет за собой право запрета в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Александр Овечкин провел 106 матчей в составе Сборной России. Он является трехкратным чемпионов мира.

36-летний российский хоккеист является обладателем Кубка Стэнли. Ему не хватает золота ИГр для вхождения в Тройной золотой клуб. Из-за запрета НХЛ Овечкин не участвовал в выигранной сборной России Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.