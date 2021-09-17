На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске стартовали выступления спортивных пар с произвольными программами.
Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.
Россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков занимают первое место после исполнения короткой программы в соревновании спортивных пар. Фигуристы получили за прокат 64,12 балла.
На второй строчке расположились россияне Наталья Хабибуллина и Илья Князюк с 63,00 баллами, на третьем месте – Екатерина Петушкова и Евгений Маликов с 62,54 баллами, также представляющие сборную России.
Ранее сообщалось, что Гран-при в Красноярске прерывали из-за технических проблем.
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