Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 в Пекине (Китай) представили девиз Игр. Информация размещена на сайте оргкомитета.

Девиз следующий: «Вместе ради общего будущего».

В релизе говорится, что слоган отражает стремление людей преодолевать трудности. Он представляет собой позицию и план действий для совместной работы. Цель – лучшее будущее.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2020 года. Последний день соревнований – 20 февраля 2020 года.

Подготовка к Играм идёт полным ходом. Строительство мест проведения соревнований закончили в конце 2020 года. В феврале и апреле 2021 года было проведено успешное тестирование объектов, а с октября по декабрь 2021 года на будущих местах проведения Игр пройдут международные турниры.