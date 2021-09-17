Единая лига ВТБ представила бюджеты российских клубов на сезон-2020/2021.
В прошлом сезоне бюджет ЦСКА составил 2,69 миллиарда рублей. На второй строчке расположился «Зенит». Бюджет питерского клуба составил более 1,9 миллиарда рублей.
Замкнул первую тройку российских клубов Лиги ВТБ по размеру бюджета в истекшем сезоне «Химки» – 1,67 миллиарда.
Данные бюджетов представлены без учета доходов от продажи билетов, мерчендайзинга и призовых. Суммы включают исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады акционеров, субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.
Бюджет самой Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне составил более 614 миллионов рублей. Прибыль – более 79 миллионов рублей.
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