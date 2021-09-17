Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, как оценивает уровень своей работы.

Кержаков рассказал, что не обладает достаточным опытом, чтобы моментально реагировать на ситуации на футбольном поле. Он пока не научился подбирать для игроков слова, которые «цепляют». Однако Александр рассказал, что учится каждый день.

«Надеюсь, что прогрессирую, надеюсь, что становлюсь лучше», – цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Александр, по-прежнему, считает себя молодым тренером, который только делает первые шаги в футболе.

Кержаков подписал контракт с «Нижним Новгородом» в июне 2021 года. Клуб после семи туров чемпионата России идет на шестом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 очков.