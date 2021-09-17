Российская фигуристка Елизавета Берестовская после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Красноярске идет на четвертом месте. Она ошиблась в каскаде тройной лутц + тройной тулуп.

Девушка рассказала о несостоявшемся переходе к Этери Тутберидзе и Евгению Плющенко. После первенства России Елизавета пробовала попасть в группу Тутберидзе, но ее не взяли. Ей сказали: «Очень хорошая девочка, но мест нет».

Чуть позже Берестовскую пригласили на тренировку к Евгению Плющенко. В этот раз от сотрудничества отказались представители Елизаветы. Причину отказа Берестовская не сообщила.

Произвольная программа на четвертом этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске у девушек пройдет завтра, 18 сентября, в 10.30 по московскому времени.