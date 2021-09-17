«Сан-Паулу» подтвердил досрочное расторжение контракта с капитаном команды Дани Алвесом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с правым защитником было оформлено до декабря 2022 года.

Ранее из-за потерь, связанных с пандемией коронавируса, Дани Алвесу и ещё ряду футболистов сократили зарплату, причем было обговорено, что деньги будут выплачены позже. После победы на Олимпиаде-2020 в Токио Дани Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает ему зарплату и отказался возвращаться в клуб до погашения долга.

Дани Алвес заключил контракт с «Сан-Паулу» в августе 2019 года. На данный момент он является самым титулованным футболистом в истории футбола, завоевав 43 трофея. В их числе — два Кубка Америки, два Кубка конфедераций, Олимпиада, три Лиги чемпионов, девять побед в национальных чемпионатах. Ранее в карьере Алвеса были «Баия», «Севилья», «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ».