Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг информацию о смене места жительства из-за овец. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард с семьёй поселился в особняке стоимостью 7 миллионов евро, но переехал из-за громкого блеяния овец.

«История полностью сфабрикована. Мы не комментируем личные вопросы», — приводит Daily Mail заявление официального представителя Роналду.

Сейчас Роналду, его невеста Джорджина и четверо детей футболиста проживают в более дешёвом доме в Чешире. Ранее в нём проживал бывший нападающий «МЮ» Энди Коул.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а этим летом вернулся в клуб, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. После возвращения форвард оформил дубль в первой же игре — матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).