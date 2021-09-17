Защитник «Рубина» Илья Самошников завтра вернётся в общую группу после травмы. Повреждение было получено в матче 7-го тура с «Уралом». Матч прошел 13 сентября и завершился победой казанцев со счетом 4:0.

Новость сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Он рассказал, что шанс выйти на поле есть у всех. Шатов уже тренируется в обшей группе, не решен вопрос с участием в матче Зуева и Игнатьева.

На вопрос о том, какое повреждение получил Самошников, Слуцкий ответил: «Контузия одной из таранных костей». Главный тренер «Рубина» сообщил, что защитник вернется к тренировкам в общей группе завтра.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ состоится 20 сентября.