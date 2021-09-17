Футболисты сборной России поучаствовали в шуточном тесте пресс-службы национальной команды. Пятерых игроков попросили ответить на вопросы о значениях популярных сленговых слов. Участниками викторины стали как опытные игроки, так и молодёжь: вратари Юрий Дюпин (33 года) и Андрей Лунев (29 лет), полузащитники Александр Ерохин (31 год) и Арсен Захарян (18 лет), а также нападающий Константин Тюкавин (19 лет).

Футболистов попросили объяснить, что означают слова «рофлить», «донатить», «бумер», «жиза», «тащер», «фэйспалм», «паль», «вайб», «бэнгер», «ауф», «ору» и «байтить».

Почти по всем пунктам у футболистам находились правильные ответы. Забавно, что на вопрос о значении слова «бумер» (человек, родившийся в поколение «бэби-бума», чаще — просто немолодой человек), почти все вспомнили более старое его значение — «автомобиль BMW».