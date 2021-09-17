Депутат Государственной Думы РС Виталий Милонов дал комментарий по поводу неудачных результатов выступлений российских клубов в матчах первого тура еврокубков.

«Результаты провальные, потому что у нас играют гастрабайтеры в командах», – сказал политик. Он считает, что в российский чемпионат приезжают «второсортные иностранные футболисты», исключительно за деньгами.

Милонов полагает, что легионеры мешают росту отечественных футболистов. Особенно политика возмутило участие футболистов «Зенита» в акции в поддержку движения Black Lives Matter. Они встали на колено перед матчем с «Челси».

Депутат полагает, что лимит на легионеров нужно ужесточать, и, в итоге, свести к нулю.

На неделе «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1 в матче Лиги чемпионов, «Спартак» – «Легии» в Лиге Европы, а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем».