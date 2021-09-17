Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что в теннисном мире многие не понимают запретов на флаг и гимн в связи с допинговыми скандалами.

«В теннисе никогда не было ограничений на флаг и гимн. У нас индивидуальный вид спорта, мы живём в разных странах, нас тестируют примерно в 20 странах мира за год. То есть вопроса допинга и России здесь не существует», — сказал Медведев в эфире канала «Россия 24».

По словам Медведева, когда иностранные теннисисты приезжают на Олимпиаду и узнают, что Россия выступает без флага и гимна, они не понимают, что происходит. Если бы национальной символики не было бы и на турнирах «Большого шлема», то это был бы нонсенс, уверен россиянин.

Напомним, на прошлой неделе Медведев впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв серба Новака Джоковича в финале.

На прошедших в Токио летних Олимпийских играх российские спортсмены выступали под флагом ОКР, а вместо гимна использовался первый концерт П.И. Чайковского.