Первый российский капитан в истории НХЛ Алексей Яшин считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2026. Перед стартом сезона НХЛ российский нападающий заявил, что Игры-2022 в Пекине станут для него, вероятно, для него последними в карьере.

«Овечкин — великий игрок, и в 40 лет на очередной Олимпиаде играть возможно. И Гретцки играл в 40 лет на Олимпиаде, — цитирует «Спорт-Экспресс» Яшина. -По-моему, многие другие играли, все зависит от него, в какой он форме, будем ждать побед. Не думаю, что ему стоит закончить карьеру в сборной после Олимпиады, несмотря на борьбу за рекорд Гретцки.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. В ней, в отличие от Игр в Пхёнчхане, смогут принять участие хоккеисты НХЛ.

Следующие зимние Игры состоятся 6-22 февраля 2026 года. Овечкину на тот момент будет 40 лет.

Овечкин принимал участие в Олимпиадах 2006, 2010 и 2014 года. На Играх-2006 в Турине россияне заняли четвёртое место, а на двух последующих — в Ванкувере и Сочи — вылетали в четвертьфинале.