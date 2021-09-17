Владивостокский «Адмирал» одержал первую победу в КХЛ в этом сезоне. В матче регулярного чемпионата обыграна череповецкая «Северсталь» по счетом 4:1. Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

Первую шайбу на 27-й минуте забил нападающий хозяев Дмитрий Саюстов. Форвард «Адмирала» Дмитрий Лугин на 32-й минуте удвоил преимущество, воспользовавшись передачей от Андрея Обидина.

Евгений Грачёв на 46-й минуте в третий раз поразил ворота Дмитрия Шугаева. Ассистировали ему Лугин и Динар Хамидуллин.

На 50-й минуте «Северсталь» отыграла одну шайбу. Забил Йоонас Няттинен после голевого паса от Якоба Стенквиста и Егора Рыкова.

На 56-й минуте чешский защитник Либор Шулак забросил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев.

«Адмирал» прервал серию из шести поражений подряд. «Северсталь» уступила в пятый раз в сезоне, одержав при этом две победы.

В следующем матче, 20 сентября, «Адмирал» примет дома «Металлург». «Северсталь».