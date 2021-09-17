Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко поделилась мнением о том, почему в комментариях о фигурном катании, как правило, много негатива.

«Потому что адекватные и понимающие люди слишком заняты своей жизнью, а не обсуждением чужих. Вот я сейчас это проговорила и уже предвкушаю, какой будет реакция от моих любимых читателей, которые не могут не выразить своего мнения. Я их просто обожаю: что ни комментарий, то сплошной цианид», — приводит слова Забияко Sports.ru.

Забияко отметила, что люди могут додумывать что-то по незнанию, поскольку профессиональный спорт достаточно закрытый. Однако и это постепенно меняется: например, в последние годы люди стали активно обсуждать проблемы пищевого поведения, которые ранее замалчивались и не выносились на широкую публику. По словам Забияко, еще 10-15 лет назад спортсмены не стали бы делиться подобными проблемами, но новое поколение мыслит иначе.

«Они более открытые и не стесняются говорить о проблемах. И, наверное, это классно. Мне кажется, что стоит их поддерживать в этом. Если хочется, если душа этого требует, почему бы не высказаться», — сказала Забияко.

Напомним, Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. Из-за проблем со здоровьем у партнера дуэт был вынужден завершить карьеру. В 2018 году фигуристы завоевали бронзу чемпионата Европы и выступили на Олимпийских играх, а в 2019-м заняли третье место на чемпионате мира.