Российский хоккеист, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александо Овечкин рассказал, собирается ли выступать до 50 лет и прокомментировал прошлый сезон.

«Играть до 50 лет? Нет, не собираюсь», – сказал Овечкин. Он считает Яромира Ягра особенным хоккеистом и легендой, но побить его рекорд он не планирует.

Александр старается не думать о рекорде Грецки, когда выходит на площадку. Его цель – показать лучшую игру.

Прошлый сезон, по словам Овечкина, получился тяжелым. Он был коротким, но пришлось сыграть много матчей. Александр не успевал восстановиться, не получалось вовремя залечить новые травмы. В текущем сезоне все будет не так сумбурно. Расписание известно, хоккеисты понимают, как готовиться к матчам, сказал Овечкин.