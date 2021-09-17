Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что полузащитник Кингсли Коман перенес операцию на сердце.

По словам главного тренера, у Комана случилось лёгкое нарушение сердечного ритма. 16 сентября ему пришлось перенести операцию.

Нагельсманн сообщил, что иногда у полузащитника появлялись проблемы с дыханием. Специалисты провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и сделали вывод, что без этой процедуры не обойтись. Теперь футболист восстанавливается от операции.

Главный тренер сказал, что со вторника футболист приступит к кардиотренировкам. Он пропустит около полутора-двух недель.

Кингсли Коман провел 6 матчей за «Баварию» и сборную в текущем сезоне.