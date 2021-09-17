Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился с подписчиками новой фотографией.

На своей странице в «Инстаграме» 52-летний специалист показал, как отдыхает после сентябрьских матчей национальной команды в отборе на ЧМ-2022. Ранее тренер рассказывал, что хочет уехать в лес и на три дня отключить телефон.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух… добрался наконец-то», — написал Карпин. Он отдыхает с супругой Дарьей в Ростовской области.

«Валерий Георгиевич, желаем хорошо отдохнуть и перезарядиться», — прокомментировал публикацию официальный аккаунт сборной России.

Напомним, Карпин возглавил сборную России минувшим летом после того, как её прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку. В сентябре команда провела три матча: сыграла вничью с Хорватией и обыграла Мальту и Кипр.