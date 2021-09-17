В субботу, 18 сентября, стартует восьмой тур Российской футбольной Премьер-Лиги. Ознакомиться с расписанием матчей можно на Nevasport.

В первый день футбольного уик-энда состоятся три встречи. В 14:00 по московскому времени «Уфа» на своем поле примет «Химки», в 16:30 «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Ростовом». В 19:00 в Грозном «Ахмат» сразится с «Краснодаром».

Ещё две встречи пройдут в воскресенье, 19 сентября. В 16:30 мск «Нижний Новгород» Александра Кержакова примет тульский «Арсенал», а в 19:00 «Сочи» на своем поле сыграет с «Динамо».

В понедельник, 20 сентября, состоятся заключительные встречи восьмого тура. В 16:30 «Локомотив» на выезде сыграет с «Уралом», затем в 18:30 «Рубин» в Казани примет «Зенит». В 19:30 на «ВЭБ Арене» стартует московское дерби ЦСКА — «Спартак».

Напомним, «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, имея 17 очков после семи туров. «Сочи» (15) — второй, «Локомотив» (15) — третий.