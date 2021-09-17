Российский фигурист Егор Рухин с одной ошибкой исполнил произвольную программу на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

Фигурист начал свое выступление с четверного тулупа, затем прыгнул каскад тройной аксель — двойной тулуп, сольные тройные аксель, флип и лутц, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Последним элементом должен был быть каскад с риттбергером, но фигурист сделал всего два оборота и не смог прицепить еще один прыжок.

Судьи оценили выступление спортсмена на 144,86 балла, что в сумме дало 223,29. Он вышел на текущее первое место.

Напомним, Рухин тренируется в московской школе ЦСКА под руководством Елены Буяновой, к которой перешел из группы Этери Тутберидзе.

После Рухина на льду появятся еще два россиянина — Глеб Лутфуллин и Артем Ковалев, лидирующие после короткой программы.