Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил, роль полузащитника Александра Головина в игре французской команды.

«Александр» – важный игрок для нас. Он привносит свои качества в нашу игру, когда он на поле», – цитирует Ковача официальный сайт команды.

«Монако» в четверг в домашнем матче победил австрийский «Штурм». Встреча прошла в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 1:0. Гол на 66-й минуте забил Крепин Диатта с подачи вышедшего на замену Александра Головина.

Российский полузащитник вышел на воле в восьми матчах за «Монако», забил один гол.

«Монако» лидирует с тремя очками в активе. У «ПСВ» и «Реала Сосьедад» по одному набранному очку. Они занимают вторую и третью строчки, аутсайдер группы – «Штурм».