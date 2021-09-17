Российский фигурист Глеб Лутфуллин исполнил три четверных прыжка в произвольной программе на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

Спортсмен начал своей выступление с четверного тулупа, который был исполнен с помаркой, но без падения. Затем он прыгнул два четверных сальхова — в каскаде с двойным тулупом и сольный. После этого Глеб с помарками исполнил тройные прыжки: сольный риттбергер, каскад из акселя и сальхова через ойлер и флип. В конце прыжковой части Лутфуллин продемонстрировал каскад из тройного и двойного риттбергеров.

Судьи оценили выступление россиянина на 150,29 балла, что в сумме дало 230,42. Он вышел на текущее первое место. После Лутфуллина на лед выйдет еще один россиянин Артем Ковалев.

Напомним, Лутфуллин тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.