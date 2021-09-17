Российский фигурист Артем Ковалев с ошибками исполнил произвольную программу на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсмен начал свой прокат с четверного сальхова, который не смог приземлить и упал на руки. После этого Ковалев прыгнул каскад из тройного акселя и двойного тулупа, тройной флип с касанием льда рукой, тройной риттбергер, еще один каскад тройной аксель — двойной тулуп, каскад тройной флип — тройной сальхов через ойлер и двойной лутц.

Судьи оценили выступление Ковалева на 131,01 балла, что по сумме двух программ дало 212,32. Таким образом, фигурист занял итоговое четвертое место. После короткой программы, напомним, он шел лидером.

Победу одержал еще один россиянин Глеб Лутфуллин.