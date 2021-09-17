Российский фигурист Глеб Лутфуллин выиграл юниорский этап Гран-при в Красноярске. По сумме двух программ спортсмен набрал 230,42 балла. В произвольной он исполнил три четверных прыжка — тулуп и два сальхова.

Второе место занял еще один россиянин Егор Рухин, сумма баллов которого составила 223,29. Замкнул тройку призеров канадец Уэсли Чу с результатом 217,59.

Российский фигурист Артём Ковалев (212,32), лидировавший после короткой программы, не справился с произвольной и стал лишь четвертым. Он упал с четверного сальхова и сдвоил лутц. Фёдор Зонов (201,28) занял пятое место, Андрей Анисимов (199,21) — седьмое.

Завтра, 18 сентября, в Красноярске состоятся произвольные программы в женском катании и танцах на льду.