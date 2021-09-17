Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что и сейчас не поменял свое мнение относительно столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии. Он считает инцидент гоночным.

В то же время стюарды, по итогам проведенного разбирательства, признали вину Ферстаппена и оштрафовали его. В результате гонщик потеряет три позиции на старте Гран-при России.

Хорнер: «Оба гонщика сыграли роль а аварии и невозможно безоговорочно возложить вину за происшествие на кого-то одного».

По мнению Кристиана ФИА должны были наложить одинаковый штраф на обоих пилотов.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в России 26 сентября. Ферстаппен потеряет три позиции на старте за столкновение с Хэмилтоном.