Сегодня, 18 сентября, стартует восьмой тур Российской Премьер-Лиги. В первой день футбольного уик-энда состоится три матча.

В 14:00 по московскому времени «Уфа» на своем поле примет «Химки», обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. После семи матчей уфимцы занимают 14-е место с 5 очками, а подмосковный клуб (6) идет 13-м.

В 16:30 в Самаре стартует матч «Крылья Советов» — «Ростов», который обслужит бригада Игоря Панина. Самарская команда имеет 7 очков и занимает 11-е место, подопечные Юрия Сёмина — 12-е с 6 баллами.

В 19:00 в Грозном состоится матч «Ахмат» — «Краснодар», главным судьей назначен Иван Сиденков. «Ахмат» после семи туров идет 10-м с 7 очками, команда Виктора Гончаренко с 10 баллами занимает седьмую строчку.