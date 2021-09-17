Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказал своё мнение относительно тренировок итальянских лыжников Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани со сборной России.

В этом году Пеллегрино и де Фабиани готовятся к зимнему сезону с группой Маркуса Крамера.

«Возможно это изменит лыжные гонки в сторону формирования частных команд, тренировок со спортсменами из других стран», – заявил норвежец.

Клжбо обрадовался, когда увидел в новостях, что Пеллегрино и де Фабиани будут тренироваться с россиянами. Йоханнес считает, что это даст иностранцам преимущество зимой.

Клэбо считает, что прецедент принесет пользу всему лыжному сообществу. Ситуация может запустить процесс создания частных команд взамен национальных.