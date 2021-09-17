В Москве стартует первый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ. Сегодня, 18 сентября, на «ВТБ Арене» состоится полуфинальный матч между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». Начало запланировано на 16:00 мск.

В матче не примет участие новичок «Зенита» Коннер Фрэнкэмп, присоединившийся к команде в июле нынешнего года.

В 19:00 мск стартует второй полуфинальный матч, в котором ЦСКА примет «Локомотив-Кубань». За гостей не сыграет Грег Уиттингтон, так как он не успевает добраться до России.

Победители сегодняшних матчей завтра встретятся в финале, а проигравшие команды сразятся за третье место.