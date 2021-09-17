В Красноярске продолжается юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. 18 сентября, в последний день соревнований, состоится произвольный танец. Начало запланировано на 7:30 по московскому времени.

Россию будут представлять четыре дуэта. В первую разминку попали Алиса Овсянкина и Матвей Самохин, они выйдут на лед под пятым стартовым номером.

Во второй группе участников выступят Ольга Мамченкова и Марк Волков, получившие десятый номер. В сильнейшую разминку попали Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Российские пары будут выступать последними, так как лидируют после ритм-танца.

Также сегодня состоится произвольная программа у девушек, начало — в 10:30 мск.