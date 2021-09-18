В Красноярске подходит к концу юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект наград будет разыгран среди девушек, их произвольная программа состоится сегодня, 18 сентября, в 10:30 по московскому времени.

Россию представляют пять спортсменок, все они распределились в сильнейшую разминку по итогам короткой программы.

Открывать заключительную группу участниц будет Софья Самоделкина, занимающая текущее шестое место. В короткой программе она упала с тройного акселя. Затем на лед выйдет белоруска Варвара Кисель, а после неё выступят четыре россиянки подряд: Елизавета Берестовская, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова и Софья Акатьева.

Напомним, Акатьева выиграла короткую программу, исполнив в ней каскад с тройным акселем.