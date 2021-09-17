В Норвуде (США) проходит турнир по фигурному катанию U.S. International Figure Skating Classic 2021. Сегодня, 18 сентября, в 1:00 по московскому времени стартовала короткая программа у женщин, в которой принимает участие Александра Трусова.

Российская фигуристка выйдет на лед под третьим стартовым номером. С полным списком участников можно ознакомиться на странице турнира.

Напомним, Трусова отправилась в США сразу после контрольных прокатов, на которых установила историческое достижение — исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. Александра справилась с двумя лутцами, флипом, тулупом и сальховом.

Трусова является не единственной представительницей России, прибывшей на турнир в США: в танцах на льду выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин.