Российский лыжник Артём Мальцев рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.

Тренировки в группе Маркуса Крамера проходят на большой высоте – около 1800 м. Это нужно, чтобы подготовиться к гонкам на Олимпиаде в Пекине. Они будут проходить примерно на той же высоте.

О тренировках с итальянскими лыжниками: «Это очень здорово – иметь в команде Пеллегрино, чтобы совершенствоваться в спринте и Франческо де Фабиани, который очень конкурентоспособен на дистанции».

Артём рассказал, что в сборной сейчас высокая конкуренция. Все стремятся попасть в команду, которая будет выступать на Олимпиаде.

Напомним, Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе заключила соглашение с итальянскими коллегами о присоединении к группе тренера сборной России двух лучших итальянских лыжников: Пеллегрино и де Фабиани. С немецким специалистом работают российские лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов и Артём Мальцев.