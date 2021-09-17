Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ, а также прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Челси».

Слуцкий выразил уверенность в том, что против его команды «Зенит» не станет обороняться с тремя центральными защитниками, а хавбеку Вильмару Барриосу не придется играть на непривычной позиции.

«Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, «Рубин» на своем поле в Казани примет «Зенит» в понедельник, 20 сентября, начало матча запланировано на 18:30 мск.

«Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Челси» со счетом 0:1. Сине-бело-голубые играли в три центральных защитника, одну из позиций занял Барриос, так как Вячеслав Караваев и Деян Ловрен пропустили матч из-за травм.