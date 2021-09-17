Греческий теннисист Стефанос Циципас получил травму ноги, из-за которой не сможет сыграть на Кубке Дэвиса 18-19 сентября.

«Для меня важно то, чего мы достигли на данный момент. И хотя у меня не будет возможности участвовать в соревнованиях на этой неделе, что меня огорчает, потому что я хотел выложиться на полную, важно, что я сейчас нахожусь в Греции», — приводит слова Циципаса Sport24.gr.

Напомним, в матче II Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Греции дома встретится с Литвой. В I Мировой группе Норвегия во главе с Каспером Руудом примет Узбекистан. Аргентина в составе с Диего Шварцманом дома сыграет с Белоруссией.

На данный момент Циципас занимает третье место в рейтинге АТР, его опережают россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.