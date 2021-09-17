Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением относительно неудачного старта российских команд в еврокубках.

На этой неделе в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1. «Спартак» в Лиге Европы уступил «Легии» с тем же счетом, «Локомотив» не смог победить «Марсель» (1:1). Единственный гол российских клубов в еврокубках на счету англичанина Фаустино Анджорин.

Капелло не смотрел матчи отечественных клубов, но знает причину плохой игры: «Российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола».

Итальянский специалист добавил, что это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 годы. Специалист вывел национальную команду на ЧМ-2014.