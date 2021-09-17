«МК в Питере» проводит марафон «Лапки в охапке», принять участие в котором смогут все любители животных. Мероприятие состоится 9 октября в Муринском паре на проспекте Луначарского и начнется в 12:00 мск.

«Главное, чтобы было желание и домашний питомец, который сможет составить компанию в забеге на два километра», — говорится в афише марафона.

Забег будет абсолютно бесплатным для участников. Все они будут внесены в единый протокол, партнером которого является холдинг SetlGroup. Примечательно, что выйти на старт можно не только с собакой, но и с любым другим животным — кошкой, хомяком, попугаем или даже рептилией.

«Здоровый образ жизни — это счастливый образ жизни! А счастливый образ жизни трудно представить без любимых питомцев: именно они помогают нам испытывать нежные чувства, радоваться, заботиться и отдыхать. Мы решили организовать мероприятие, где каждый может выйти на пробежку в честь любимого питомца. Если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает!» — рассказала pr-специалист издания «МК в Питере» Арина Житомирова.

Для участия в забеге необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Если у вас есть вопросы, их можно отправить на e-mail: pr@regmedia.org