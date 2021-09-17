Международная федерация гимнастики (FIG) официально назвала один из соревновательных элементов в честь россиянина Никиты Нагорного.

Для того, чтобы новый элемент получил имя первого исполнителя, он должен быть показан на турнире не ниже континентального уровня. Кроме того, исполнить элемент необходимо с минимальным количеством ошибок.

Нагорный показал новый элемент на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). Он исполнил тройное сальто назад прогнувшись, которому была присвоена высшая группа сложности I. В мужской гимнастике существует всего три элемента такого уровня сложности.

Нагорный пытался продемонстрировать именной элемент и на Олимпийских играх в Токио, но допустил ошибку и остался без медали в вольных упражнениях.