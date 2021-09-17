Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). В нём сообщается, что в течение года спортсмен три раза не предоставил информацию о своём местонахождении допинг-офицерам.

Срок дисквалификации начинается с 11 марта 2021 года. Решение Спортивного арбитражного суда может быть обжаловано в течение трех недель.

Ранее латвийский биатлонист извинялся перед спонсорами, болельщиками, тренерами, командой и семьей за эту ситуацию. Он назвал случившееся технической ошибкой.

33-летний биатлонист Расторгуев – трехкратный чемпион Европы по биатлону. На этапах Кубка мира Андрей два раза занимал второе место в личных гонках.