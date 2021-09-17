Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет поединок с блогером Артемом Тарасовым. Сегодня, 17 сентября, состоялась официальная церемония взвешивания.

Оказалось, что Емельяненко тяжелее своего соперника на 38 кг. Вес Александра составил 124 кг, а Тарасова — 86 кг.

Бой будет проходить по правилам кулачных боев завтра, 18 сентября, в Москве.

Напомним, последний поединок с участием Емельяненко состоялся в июле прошлого года. Тогда на турнире АСА в Сочи Александр нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову, который поднялся в тяжелую весовую категорию специально ради этого боя.

На счету Емельяненко 28 побед при 8 поражениях, еще один бой завершился вничью. В 2021 году он должен провести три встречи: с Тарасовым, рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Возможно, он также подерется с Вячеславом Дациком.