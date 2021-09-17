Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала ситуацию с продажей одной из подаренных спортсменам машин BMW X5.

«У всех разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то – квартира», – сказала Софья. Она добавила, что машина – дорогой подарок, и призёры могут делать с ним все, что угодно.

Великой после выступления на ОИ в Лондоне подарили Audi, но она поменяла его на более крупный автомобиль. У спортсменки менялось семейное положение, ей нужна была более вместительная машина.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Софье подарили BMW X6. Его она поменяла на BMW X5 – не понравилась скошенная крыша.

А вот машину, полученную за выступление на ОИ-2020 в Токио Софья Великая оставит себе. Она ее полностью устраивает. Спортсменка гордится своей победой и хочет оставить память о ней.

Напомним, в Токио Великая завоевала золото в командной сабле и серебро в личном первенстве.