Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене станет гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Об этом рассказала сама спортсменка, опубликовав фотографию с Иваном Ургантом в сториз своего «Инстаграма». Выпуск с Ласицкене выйдет в эфир сегодня, 17 сентября, в 23:25 по московскому времени.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио, превзойдя результаты украинки Ярославы Магучих и австралийки Николы Макдермотт. После этого россиянка выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе, оставив позади тех же соперниц.

28-летняя Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.