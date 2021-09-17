Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей зарплате на телеканале «Матч ТВ». По словам журналиста, источник, утверждавший, что он получает 700 тысяч в месяц, ошибся.

«Конечно, ошибся. Вы что? Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю. Про 700 тысяч — неправда», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом комментатор отказался отвечать, в какую сторону ошибся источник — в плюс или в минус. Губерниев заявил, что не хочет расстраивать читателей.

«Там вообще написана какая-то ерунда. Неприлично такое обсуждать. Это все у образованных людей вызывает брезгливость. Я воспитан по-другому. Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю. У меня много различных мероприятий, рекламные контракты», — сказал комментатор.

Напомним, ранее сообщалось, что Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». Её пост занял Александр Тащин, который до этого работал главным редактором канала.