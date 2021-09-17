Российская фигуристка Анастасия Зинина оценила свое выступление в короткой программе на юниорском Гран-при в Красноярске, где заняла третье место.

«Прокаталась достаточно хорошо. Были ошибки на прыжках. У меня просто очень много сил. И я хотела показать вам все очень хорошо! Иногда, когда у тебя много сил, это не совсем здорово. Ждите от меня большего!» — приводит слова Зининой Sport24.

По словам фигуристки, Евгений Плющенко дал её своё резюме по прокату и подсказал, над чем следует работать. Зинина призналась, что сегодня ей помешало волнение.

«Очень хотела показать все, что я могу. Но просто взяла и перекрутила прыжок. Бывает. Буду внимательнее», — сказала спортсменка.

Зинина добавила, что в произвольной программе планирует исполнить два четверных тулупа. Кроме того, спортсменка намерена в будущем усилить свой контент четверным сальховом и тройным акселем, которые уже успешно прыгала на тренировках.