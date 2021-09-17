Фанат «Селтика» сумел без билета попасть на матч Лиги Европы с «Бетисом» (3:4). На своей странице в «Твиттере» он рассказал, как ему удалось оказаться на арене.

По словам болельщика, сначала он прятался на автомобильной парковке, потом поднялся на лифте и зашел в туалет. Просидев там два часа, он вышел и отправился на трибуны.

Напомним, матч состоялся вчера, 16 сентября, в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева одержали победу со счетом 4:3. Шотландцы повели 2:0 уже к 27-й минуте благодаря голам Албиана Аети и Йосипа Юрановича (с пенальти). После этого игроки «Бетиса» забили четыре мяча подряд, отличились Хуан Гонсалес, Хуанми (дважды) и Борхи Иглесиас. За три минуты до конца матча за «Селтик» забил Энтони Ралстон.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» на своем поле примет немецкий «Байер», игра состоится 30 сентября.