Вторая ракетка России Андрей Рублев прокомментировал победу своего соотечественника Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

«Я надеюсь, что теперь Медведев выведет теннис в России на новый уровень. В последние три года теннис в России стал популярным, но надеюсь, что теперь, после победы на мйэджоре, его популярность увеличится вдвое», — приводит слова Рублева сайт АТР.

Россиянин выразил надежду на то, что теннис станет одним из самых популярных видов спорта в стране, как это было во времена Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Напомним, в финале US Open Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Для российского теннисиста эта победа на турнире «Большого шлема» стала первой в карьере. Ранее он уже играл в финалах мейджоров в США и Австралии, но уступил в обоих матчах.