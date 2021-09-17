Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал о неуважительном отношении со стороны норвежского форварда Эрлинга Холанна. По словам футболиста, его партнер хотел поменяться с норвежцем футболками, но тот рассмеялся ему в лицо.

Инцидент произошел в марте, когда сборная Норвегии обыграла Гибралтар со счетом 3:0, но Холанн не забил ни одного мяча.

«Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: «Мой маленький сын – твой огромный фанат. Не возражаешь, если мы поменяемся футболками?» Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушёл. Он может купить многое, но не может купить красивые поступки», – приводит слова Стайча The Sun.

Напомним, Холанн вызывается в сборную Норвегии с 2019 года. На данный момент форвард является игроком дортмундской «Боруссии», которую, скорее всего, покинет следующим летом. На футболиста претендуют несколько европейских топ-клубов.