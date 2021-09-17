Баскетбольный клуб «Химки» подал заявку на участие в чемпионате Суперлиги 1 в сезоне-2021/22, сообщает официальный сайт команды.

Также подмосковный клуб планирует принять участие в Кубке России. Главным тренером «Химок» останется Андрей Мальцев, в его тренерский штаб войдут Виктор Бережной, Глеб Плотников и Евгений Бурин.

Напомним, в новом сезоне клуб не сможет выступить в Единой лиге ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

Ранее «Химки», основанный в 1997-м году, не пропускали ни одного сезона в Единой лиге ВТБ, которая разыгрывается с 2008 года. В сезоне-2010/11 подмосковная команда стала победителем чемпионата. До сих пор «Химки» остаются единственным клубом, которому, помимо ЦСКА, удалось завоевать этот трофей.

В трёх последних сезонах подмосковная команда представляла Россию в Евролиге.